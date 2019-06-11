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Парапсихолог раскритиковал список от немецких СМИ с самыми красивыми русскими именами

Немецкое издание Wunderweib опубликовало статью, в которой автор выражает свою любовь к России и именам жителей страны. В материале указываются самые красивые имена мужчин и женщин, однако парапсихолог Сергей Бобырь раскритиковал появившуюся информацию.
Парапсихолог раскритиковал список от немецких СМИ с самыми красивыми русскими именами

Автор отмечает, что в список попали имена, которые красиво звучат для жителей Германии. К таковым относятся Алексей, Вадим, Максим, Николай и Никита, а также Алина, Виктория, Дарья, Мила и Полина. По словам Сергея Бобыря, данная статья не является правдивой, так как масштабного исследования по этому поводу не проводилось. Более того, люди с одинаковыми именами имеют разную судьбу, а в опросе немцев принимали участие всего 500 человек. Парапсихолог уверен, что журналисты таким образом просто «гоняют контент».

В Германии в настоящее время существуют более важные вопросы, например, беженцы, заявил Бобырь, поэтому организовывать масштабное исследование в стране никто бы не стал. В завершение беседы с сотрудниками издания Nation News парапсихолог отметил, что «немцам в настоящее время не до этого».



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 16:08

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