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На Западе составили ТОП-3 лучших российских истребителей

Западные эксперты составили ТОП-3 самых перспективных российских истребителей. Воздушные судна Су-57, МиГ-31БСМ и Су-35 поколения 4++ способны, признают иностранные эксперты, обеспечить ВКС РФ господство в воздухе.
На Западе составили ТОП-3 лучших российских истребителей

Истребитель Су-57 пятой генерации обозреватели издания Military Watch назвали лучшим представителем российских Воздушно-космических сил, наделенным выдающимися тактико-техническими характеристиками и оснащенным комплексом современного вооружения. Самолет обладает впечатляющей маневренностью и дальностью полета, а его отсеки могут уместить до 10 ракет. Среди возможностей боевой машины - использование управляемой авиабомбы «Дрель» и гиперзвуковой ракеты Х-47М2. Россия планирует в ближайшие пять лет развернуть три эскадрильи таких истребителей с ИИ и лазерным оружием.

В «тройку» лучших вошел МиГ-31БСМ, обладающий наибольшей скоростью среди подобных аппаратов (свыше 2,8 Маха) и способный выполнять задачи на высоте до 21 000 м. В НАТО данный лайнер называют «Английской гончей» (Foxhound). Истребитель наделен мощнейшим радаром с фазированной решеткой, может придавать ракетам значительную кинетическую энергию, использовать предназначенные для дальнего боя боеприпасы.

В ТОП-3 лучших истребителей ВКС РФ западные эксперты включили одноместный Су-35 поколения 4++. Конструкторы применили в самолете композитные материалы, поэтому он может оснащаться 12 ракетами. Управляемый вектор тяги сделал лайнер очень маневренным. Истребителем российского производства стали лучшими в мире благодаря обширному проекту по модернизации ВС, стартовавшему в 2008 году, пишет «Слово и Дело».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:50

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