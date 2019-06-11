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Ученые нашли тоннель, ведущий к Янтарной комнате

В Польше в комплексе немецких бункеров был найден ранее неизвестный тоннель. Специалисты предполагают, что там может быть спрятана утерянная Янтарная комната.
Ученые нашли тоннель, ведущий к Янтарной комнате

Янтарная комната была создана немецкими мастерами и принадлежала прусскому королю Фридриху I, а тот, в свою очередь, подарил ее Петру I. Тогда коллекция стала одной из лучших достопримечательностей резиденции российских императоров. В годы Второй мировой войны она была перевезена немцами в Кенигсберг, а оттуда неожиданно исчезла перед самым взятием города весной 1945 года.

Поиски ценности до сих пор не прекращаются. В 1967 году даже создавалась специальная комиссия для этой цели, но была распущена в 1984 году. В настоящее время местоположение коллекции неизвестно.

Учеными обнаружен ранее неизвестный туннель в Мамерках. В годы войны здесь действовала штаб-квартира командования сухопутных войск немецкой стороны. Около нее были сосредоточены серьезные боевые силы, что всегда порождало предположения у ученых о скрытых там ценностях. Однако до этого момента ни одна из них не подтвердилась. Вход в тоннель закрыт тяжелой 100-килограммовой плитой. Ученые на данный момент занимаются оформлением разрешительных бумаг, чтобы открыть дверь и приступить к изучению находки. По мнению специалистов, этот тоннель может вести к Янтарной комнате.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:40

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