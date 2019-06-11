Саша Черно рассказала о сотруднице «Дома-2», которая ей помогает





Не секрет, что в социальных сетях довольно часто поднимается тема нахождения некоторых участников на «Доме-2». К примеру, пользователи Сети убеждены в том, что Черно и Оганесяна уже пора отправлять в «свободное плаванье», ведь пара не только повстречав друг друга поженилась, находясь в шаге от разрыва, но и даже по пришествию времени так и не научилась правильно выстраивать свои отношения, чем дает плохой пример молодежи.По словам зрителей «Дома-2», они настолько устали от того, что Черно и Оганесян постоянно выясняют отношения, что им приходится перематывать те места в эфирах, где показывают очередные разборки Саши и Иосифа. До сегодняшнего дня оставалось загадкой, почему организаторы «Дома-2» до сих пор «держат» в Периметре пару Черно и Оганесяна, несмотря на просьбы поклонников отправить Сашу и Иосифа за ворота.Ранее в Сети уже появлялись сообщения о том, что у Черно на проекте есть поддержка со стороны кого-то из сотрудников «Дома-2», однако лишь несколько часов назад Саша призналась, что эта информация на самом деле является правдивой.Общаясь с фолловерами в Instagram, Черно заявила, что планирует своего тайного покровителя сделать крестной мамой будущего малыша. По словам Саши, эта женщина на самом деле работает на «Доме-2» и именно она все эти годы помогала ей.