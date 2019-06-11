Пострадавшим вкладчикам банка «Югра» вернут все вложенные средства

«Для получения средств клиенту, являющемуся физическим лицом, необходимо прийти в офис «Комплексных инвестиций» и предоставить документы, подтверждающие наличие вклада. После заключения договора в течение трех дней вкладчик получит первую часть выплат. Все остальные средства будут поступать на указанный им счет каждый месяц», - рассказал Лаптиев.

«Подробная информация о процедуре оформления договоров и всех необходимых документах имеется на сайте «Комплексных инвестиций». Также там имеются контакты специалистов, которые при необходимости смогут проконсультировать клиентом, не имеющих возможности прийти в офис», - отметил Лаптиев.



