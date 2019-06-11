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Пострадавшим вкладчикам банка «Югра» вернут все вложенные средства

Вкладчики банка «Югра» получили возможность вернуть свои средства через компанию «Комплексные инвестиции». Для возврата средств достаточно просто прийти в офис вышеуказанной организации для оформления документов.
Пострадавшим вкладчикам банка «Югра» вернут все вложенные средства

Столичные издания уверены, что главой и владельцем «Комплексных инвестиций» является акционер «Югры» Алексей Хотин. Данную информацию не опровергают и его коллеги, называя решение начать выплаты «вопросом репутации».

Изданию «Московская газета» удалось задать несколько вопросов главе московского представительства «Комплексных инвестиций» Сергею Лаптиеву, который рассказал детальнее о возвращении средств вкладчикам «Югры» и прочих операциях, инициированных компанией. По его словам, процесс выдачи замороженных активов имеет все законные основания, так как предприятие в официальном порядке заключает с клиентами договор о переуступке требований. В пресс-релизах фигурирует термин «превышенцы», подразумевающий вкладчиков с размером депозитов более 1,4 миллиона рублей. Данная сумма по закону выплачивается в рамках АСВ, а все остальные средства можно получить через «Комплексные инвестиции».

«Для получения средств клиенту, являющемуся физическим лицом, необходимо прийти в офис «Комплексных инвестиций» и предоставить документы, подтверждающие наличие вклада. После заключения договора в течение трех дней вкладчик получит первую часть выплат. Все остальные средства будут поступать на указанный им счет каждый месяц», - рассказал Лаптиев.


Необходимость наличия многочисленных документов является не пожеланием компании «Комплексные инвестиции», а законодательным требованием, избежать выполнения которого невозможно. Вкладчикам придется смириться с особенностями бюрократии, так как других путей решения проблемы просто нет. По словам Лаптиева, в Сети сейчас активно распространяются слухи о том, что «Комплексные инвестиции» могут в скором времени обанкротиться, но такие данные не соответствуют действительности, не имея никаких фактических предпосылок.

Альтернативное решение вопроса с вкладами в банк «Югра» значительно выгоднее программы АБС. Она предусматривает возвращение всего 20 процентов выше превышения на протяжении 5 лет. Вкладчики, обратившиеся в «Комплексные инвестиции», смогут получить средства в полном объеме и быстрее на 1,5 года. Лаптиев подчеркнул, что для удобства работы с клиентами планируется открыть представительства компании в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре и Ростове-на-Дону.

«Подробная информация о процедуре оформления договоров и всех необходимых документах имеется на сайте «Комплексных инвестиций». Также там имеются контакты специалистов, которые при необходимости смогут проконсультировать клиентом, не имеющих возможности прийти в офис», - отметил Лаптиев.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:28

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