Елизавета Боярская удивилась теме разговора девочек на детской площадке

Малышки активно обсуждали, сколько они получили «лайков», у кого их больше, какие снимки больше нравятся подписчикам. Рассуждения девочек заставили знаменитость задуматься. Боярская призналась, она даже не знает, как говорить с детьми о «тленности этих лайков», но понимает, что придется. К радости актрисы «представители новой планеты социальных сетей» стали играть в прятки.Поклонники успокоили звезду, мол, сейчас время такое, для детей это реальность. Они во многих вещах, касающихся интернета, разбираются лучше родителей. Однако необходимо следить, чтобы увлечение социальными сетями не переросло в зависимость. Фолловеры не обошли вниманием и фото Боярской, прогуливающейся с коляской. Многим понравился взгляд и улыбка звезды, адресованная своему шестимесячному наследнику.После рождения второго ребенка знаменитость не стала засиживаться в декрете. Актриса часто брала сына в театр на репетиции, и пока малыш спал, учила реплики.