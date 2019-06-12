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Елизавета Боярская удивилась теме разговора девочек на детской площадке

Елизавета Боярская, в декабре минувшего года во второй раз ставшая матерью, наслаждается летними прогулками с сыном Григорием. Актриса представила в Instagram-аккаунте фото с коляской и рассказала о разговоре двух маленьких девочек, сильно удивившем ее.
Елизавета Боярская удивилась теме разговора девочек на детской площадке

Малышки активно обсуждали, сколько они получили «лайков», у кого их больше, какие снимки больше нравятся подписчикам. Рассуждения девочек заставили знаменитость задуматься. Боярская призналась, она даже не знает, как говорить с детьми о «тленности этих лайков», но понимает, что придется. К радости актрисы «представители новой планеты социальных сетей» стали играть в прятки.

Поклонники успокоили звезду, мол, сейчас время такое, для детей это реальность. Они во многих вещах, касающихся интернета, разбираются лучше родителей. Однако необходимо следить, чтобы увлечение социальными сетями не переросло в зависимость. Фолловеры не обошли вниманием и фото Боярской, прогуливающейся с коляской. Многим понравился взгляд и улыбка звезды, адресованная своему шестимесячному наследнику.
Елизавета Боярская удивилась теме разговора девочек на детской площадке

После рождения второго ребенка знаменитость не стала засиживаться в декрете. Актриса часто брала сына в театр на репетиции, и пока малыш спал, учила реплики.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:06

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