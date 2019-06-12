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Эксперты назвали продукты, которых лучше избегать

Эксперты решили назвать продукты питания, эффективность которых не доказана и их лучше избегать. Список был составлен на базе многолетних наблюдений.

Эксперты назвали продукты, которых лучше избегать

Специалисты сообщают, что важно отказаться от употребления вредных продуктов питания. Они решили озвучить список припасов, эффективность которых не доказана. На первом месте оказались обезжиренные продукты. Эксперты пояснили, что употребление меньшего количества жира полезно для организма, но при этом его нельзя полностью исключать из рациона. В списке оказался и овес быстрого приготовления, который содержит множество гидрогенизированного соевого масла, а также сахар и соль, поэтому вреден для здоровья.

Замороженная рыба и рыбные продукты содержат консерванты, которые повышают уровень соли. Магазинные заправки для салатов и чизкейки могут привести к ожирению. Протеиновые батончики содержат искусственные подсластители и жженый сахар, что приводит к созданию токсических комбинаций и вредит здоровью. Энергетики вредны для печени, а фруктовые коктейли имеют большой уровень кукурузного сиропа, что не приносит пользу организму. Коричневый рис может повысить риск опухолей мочевого пузыря, кожи и лёгких.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:00

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