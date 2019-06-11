Эксперты назвали надежные автомобили с пробегом в 500 тысяч км





В ТОП-6 таких авто вошла Toyota Tundra, которая не является самой продаваемой на американском рынке. Тем не менее эксперты включили ее в список, отметив, что данная модель оказалась единственным полноразмерным пикапом.Далее следует Toyota Tacoma, способная без проблем проехать 300 тысяч миль ил около 500 тысяч км. Среднеразмерный грузовик давно занимает лидирующие места на местном рынке по продажам.Следом идет Chevrolet Suburban, который покупатели часто используют для длительных поездок с семьей, а также часто спортивный внедорожник выручал автомобилистов во время буксировки. Учитывая данный факторы, эксперты отвели данному авто место в ТОПе.Toyota Secuoia также указана в списке, которую часто используют для семейных путешествий, а также длительных поездок. Два последних места в ТОПе достались Toyota 4Runner и Ford Expedition.Первое авто давно заполучило репутацию надежного и долговечного транспортного средства, которому без труда удастся преодолеть 500 тысяч километров без необходимости в ремонте. Второй спортивный внедорожник, часто использующийся для буксировки и длительной езды по трассам, получил своей место в рейтинге надежных машинс пробегом.