Рианна рассказала, что мечтает о свадьбе и детях





Рианна не скрывает подробности своей личной жизни, но и не любит афишировать их. Ранее среди ухажеров звезды были спортсмены, актеры, певцы. На данный момент она остановила свой выбор на Хассане Джамиле, миллиардере из Саудовской Аравии.Во время небольшого интервью на съемах для обложки модного журнала звезда обмолвилась о том, что больше всего на свете мечтает о ребенке. На вопрос журналиста о свадьбе знаменитость задумалась над ответом, а затем сказала, что боится, ведь, рассказав о планах, нарушит их ход.Певица всегда любила детей. Она очень много времени посвящает своей племяннице Маджести. Поклонники уверены, что она станет великолепной матерью, а ее нынешний бойфренд Хассан Джамиль прекрасно справится с ролью отца.