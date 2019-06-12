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Ученые выяснили, являются ли левши более одарены художественными талантами

Ученые из Университета Гронингена решили выяснить, на самом ли деле левши являются более одаренными в художественной деятельности. В исследовании приняли участие более 20 500 добровольцев.
Ученые выяснили, являются ли левши более одарены художественными талантами

Первое исследование было проведено 1970 году и оно показало, что среди студентов, поступивших в ВУЗы, специализирующиеся на музыке и изобразительном искусстве, было правшей меньше, чем левшей. Новый эксперимент помог выявить взаимосвязь между леворукостью и творческими способностями. По полученным данным, из 20 500 добровольцев 56% оказались левшами. Ученые попросили участников оценить собственные художественные способности по шкале от 0 до 100. Выяснялось, что левши считают себя более творческими и талантливыми.

В результате исследователи смогли выяснить, что люди с доминированием либо левой, либо правой руки из всех видов деятельности тратили больше всего времени на изобразительное искусство. Ученые пришли к выводу, что одаренность не зависит от того, правша человек или левша.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:07

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