Ученые выяснили, являются ли левши более одарены художественными талантами





Первое исследование было проведено 1970 году и оно показало, что среди студентов, поступивших в ВУЗы, специализирующиеся на музыке и изобразительном искусстве, было правшей меньше, чем левшей. Новый эксперимент помог выявить взаимосвязь между леворукостью и творческими способностями. По полученным данным, из 20 500 добровольцев 56% оказались левшами. Ученые попросили участников оценить собственные художественные способности по шкале от 0 до 100. Выяснялось, что левши считают себя более творческими и талантливыми.В результате исследователи смогли выяснить, что люди с доминированием либо левой, либо правой руки из всех видов деятельности тратили больше всего времени на изобразительное искусство. Ученые пришли к выводу, что одаренность не зависит от того, правша человек или левша.