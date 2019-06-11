Екатерина Вуличенко сфотографировалась в купальнике через пять месяцев после родов

Екатерина Вуличенко родила сына в декабре 2018 года, и с тех пор уже активно вернулась в соцсети. Недавно она удивила поклонников своими фото в купальниках. Спустя всего пять месяцев после родов артистка выглядит превосходно, уверены поклонники. Они восхищаются тем, что их любимица так быстро восстановилась.Звезда выложила фото в разных купальниках и предложила своим подписчикам выбрать самый красивый. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Екатерина Вуличенко хороша во всех трех. За короткий срок пост актрисы собрал множество лайков.