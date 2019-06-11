Екатерина Вуличенко сфотографировалась в купальнике через пять месяцев после родов
Екатерина Вуличенко недавно стала мамой во второй раз. На новом снимке в Instagram актриса примеряла открытый купальник, показав фанатам свою фигуру спустя пять месяцев после родов.
Екатерина Вуличенко родила сына в декабре 2018 года, и с тех пор уже активно вернулась в соцсети. Недавно она удивила поклонников своими фото в купальниках. Спустя всего пять месяцев после родов артистка выглядит превосходно, уверены поклонники. Они восхищаются тем, что их любимица так быстро восстановилась.
Звезда выложила фото в разных купальниках и предложила своим подписчикам выбрать самый красивый. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Екатерина Вуличенко хороша во всех трех. За короткий срок пост актрисы собрал множество лайков.
Екатерина Вуличенко родила сына в декабре 2018 года, и с тех пор уже активно вернулась в соцсети. Недавно она удивила поклонников своими фото в купальниках. Спустя всего пять месяцев после родов артистка выглядит превосходно, уверены поклонники. Они восхищаются тем, что их любимица так быстро восстановилась.
Звезда выложила фото в разных купальниках и предложила своим подписчикам выбрать самый красивый. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Екатерина Вуличенко хороша во всех трех. За короткий срок пост актрисы собрал множество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:35