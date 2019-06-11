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Эксперты рассказали о взаимосвязи работы кишечника и возникновения депрессии

Психолог и специалист по благополучию Чики Дэвис из Калифорнии считает, что, решив проблемы с кишечником, можно побороть депрессию. Правильное питание способствует гармонизации настроения и, как следствие, помогает преодолеть стресс.
Эксперты рассказали о взаимосвязи работы кишечника и возникновения депрессии

Все системы организма тесно связаны друг с другом. Нарушения в одной из них непременно скажутся на других. Так, при диагностировании депрессии врач учитывает также и ряд ее симптомов, возникающих в различных органах, например, пищеварительной системы (нарушение аппетита) или иммунной системы (снижение сопротивляемости организма).

Чики Дэвис рекомендует принимать во внимание эту особенность организма. Чтобы скорее избавиться от депрессии, необходимо поддержать другие органы: укрепить иммунную систему употреблением продуктов, обладающих выраженными противовирусными и антибактериальными свойствами – цитрусовыми, чесноком, шпинатом; снизить нагрузку на кишечник употреблением вареных и мягких продуктов, которые легко усваиваются.

По мнению эксперта, следует обратить внимание на то, как организм реагирует на изменение питания. Возможно, следует изменить диету и выбрать более подходящий для себя рацион.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 21:03

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