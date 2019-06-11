Эксперты рассказали о взаимосвязи работы кишечника и возникновения депрессии





Все системы организма тесно связаны друг с другом. Нарушения в одной из них непременно скажутся на других. Так, при диагностировании депрессии врач учитывает также и ряд ее симптомов, возникающих в различных органах, например, пищеварительной системы (нарушение аппетита) или иммунной системы (снижение сопротивляемости организма).Чики Дэвис рекомендует принимать во внимание эту особенность организма. Чтобы скорее избавиться от депрессии, необходимо поддержать другие органы: укрепить иммунную систему употреблением продуктов, обладающих выраженными противовирусными и антибактериальными свойствами – цитрусовыми, чесноком, шпинатом; снизить нагрузку на кишечник употреблением вареных и мягких продуктов, которые легко усваиваются.По мнению эксперта, следует обратить внимание на то, как организм реагирует на изменение питания. Возможно, следует изменить диету и выбрать более подходящий для себя рацион.