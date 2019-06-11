Эксперты назвали неожиданные причины развития диабета





Специалисты сообщают, что риск развития диабета повышают некоторые продукты, содержащие большое количество витамина B12. В список входят моллюски, печень говядины, скумбрия и красное мясо. В качестве профилактики медики советуют употреблять темный хлеб, орехи, гранаты, апельсины, овсяную и гречневую каши, а также продукты богатые витаминами B2 и B6. В ходе исследования стало ясно, что нормализовать уровень сахара в крови поможет правильная последовательность приема пиши.Специалисты рекомендуют сначала кушать овощи, потом гарнир и нежирное мясо. Несбалансированный рацион может привести к диабету второго типа, поэтому растительные продукты, овощи и мясо должны чередоваться. При этом 50% тарелки всегда должны состоять из зеленых продуктов питания.