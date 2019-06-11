АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали надежные автомобили с пробегом в 500 тысяч км
EUR 73.21 USD 64.79
Курс валют на 11.06.2019

Эксперты назвали неожиданные причины развития диабета

Американские эксперты назвали три весьма неожиданных причины развития диабета второго типа. Они провели исследование, в котором приняли участие более 200 000 добровольцев.

Эксперты назвали неожиданные причины развития диабета

Специалисты сообщают, что риск развития диабета повышают некоторые продукты, содержащие большое количество витамина B12. В список входят моллюски, печень говядины, скумбрия и красное мясо. В качестве профилактики медики советуют употреблять темный хлеб, орехи, гранаты, апельсины, овсяную и гречневую каши, а также продукты богатые витаминами B2 и B6. В ходе исследования стало ясно, что нормализовать уровень сахара в крови поможет правильная последовательность приема пиши.

Специалисты рекомендуют сначала кушать овощи, потом гарнир и нежирное мясо. Несбалансированный рацион может привести к диабету второго типа, поэтому растительные продукты, овощи и мясо должны чередоваться. При этом 50% тарелки всегда должны состоять из зеленых продуктов питания.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Омской области мужчина погиб под
Эксперты назвали неожиданные причины
Саша Черно рассказала о сотруднице
Альбина Джанабаева ответила на критику
Российский биолог озвучил планы по
Супруга Андрея Урганта Елена Романова
В Сети появилась информации о смартфоне
Анна Семенович рассказала о своих
Пострадавшим вкладчикам банка «Югра»
Эксперты назвали надежные автомобили с
Алла Пугачева на архивном видео
Сына звезды «Дома-2» Даны Николенко
В России значительно снизились цены на
Оксана Фандера похвасталась идеальной
Саша Черно призналась, что в школе
Новый российский пистолет Лебедева
Станислав Садальский рассказал об
Ученые определили главное условие
Анна Плетнева страдает психическими
Ученые рассказали, что акт прощения
Валерия и Иосиф Пригожин отправятся в
Саша Черно обиделась на своих коллег по
Последние новости: Бари Алибасов вышел
AMD представили две новые видеокарты
Звезда «Дома-2» Маша Кохно заявила, что
В Великобритании родился первый ребенок
Звезду «Дома-2» Риту Ларченко опять
Началова вышла замуж за Алдонина назло
«Просидели в глупом напряжении всю
Ученые рассказали, как избежать ночного
Просмотреть все новости