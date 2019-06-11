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Российский биолог озвучил планы по созданию «ГМО-детей»

Российский биолог подтвердил планы отечественного научного сообщества начать эксперименты с имплантацией генно-отредактированных эмбрионов. Однако специалисты ждут соответствующего одобрения, поскольку не намерены создавать «ГМО-детей» тайно, как их китайские коллеги.
Российский биолог озвучил планы по созданию «ГМО-детей»

Денис Ребриков, возглавляющий лабораторию редактирования генома в Национальном медицинском центре Кулакова в Москве, в интервью для журналистов Nature, заявил, что не исключает вероятности старта подобных исследований до конца 2019 года. Эксперимент предусматривает модификацию гена CCR5, который пытался переформатировать биолог из Поднебесной Хэ Цзянкуй. Мировое научное сообщество взбудоражило скандальное заявление китайского специалиста, прозвучавшее еще в ноябре 2018 года, о создании генно-модифицированных детей.

По словам доктора Ребрикова, российские ученые не планируют редактировать гены эмбрионов тайно, поэтому ждут соответствующего разрешения. Специалист предлагает новый метод модификации генома, менее рискованный, более полезным и этически оправданным. Биолог намерен в эмбрионах отключать звено, блокирующее позволяющий ВИЧ проникать в клетки белок. Видоизмененные зародыши будут имплантировать ВИЧ-позитивным женщинам, что поможет снизить вероятность заражения таких «ГМО-детей» опасным вирусом.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:53

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