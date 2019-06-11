В Сети появилась информации о смартфоне Sony с шестью камерами
В Сети появилась информация и новом смартфоне от Sony, который оснастят камерой с шестью модулями. Также инсайдеры опубликовали снимок возможного макета устройства.
В данный момент первенство на рынке по количеству модулей в основной камере смартфона занимает Nokia 9 PureView от HMD Global. Однако инсайдеры утверждают, что новый телефон Xperia от Sony оборудуют основной камерой с шестью модулями. В таком случае японский бренд побьет рекорд Nokia.
Специалисты предполагают, что камеру оборудуют специальным телеобъективом, который будет иметь сверхширокоугольную альтернативу. В данный момент больше нет информации о новом устройстве. Также неизвестно когда новинка поступит на рынок.
В данный момент первенство на рынке по количеству модулей в основной камере смартфона занимает Nokia 9 PureView от HMD Global. Однако инсайдеры утверждают, что новый телефон Xperia от Sony оборудуют основной камерой с шестью модулями. В таком случае японский бренд побьет рекорд Nokia.
Специалисты предполагают, что камеру оборудуют специальным телеобъективом, который будет иметь сверхширокоугольную альтернативу. В данный момент больше нет информации о новом устройстве. Также неизвестно когда новинка поступит на рынок.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:38