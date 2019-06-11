Альбина Джанабаева ответила на критику после интервью экс-жены Валерия Меладзе

В недавнем интервью бывшая жена музыканта Ирина заявила, что ее супруг встречался с Джанабаевой, будучи женатым. Она рассказала о шоке, который пережила, узнав об измене любимого мужчины, и как готова была его простить, чтобы сохранить семью. После этого в адрес артистки посыпались оскорбления и обвинения. Экс-участницу «ВИА Гры» снова начали называть «разлучницей», разрушившей брак Меладзе, и «воровкой», укравшей у детей отца.Некоторые недоброжелатели стали сравнивать Джанабаеву с экс-супругой артиста не в пользу певицы. Хейтеры написали, что им очень понравилась первая жена музыканта, оказавшаяся умной и самодостаточной личностью. Исполнительница, уставшая от травли, нашла на нападки недоброжелателей остроумный ответ. Она посоветовала критикам жениться на бывшей жене Меладзе, так сильно им приглянувшейся.