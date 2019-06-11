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Супруга Андрея Урганта Елена Романова беременна

В социальной сети Instagram супруга Андрея Урганта опубликовала фотографии с округлившимся животом. Преданные поклонники уже поздравили актера и его возлюбленную Елену Романову с грядущим пополнением.

Супруга Андрея Урганта Елена Романова беременна

На странице Елены Романовой в Instagram появилось несколько снимков, на которых она запечатлена в обтягивающем платье черного цвета и ярким макияжем. Пользователей Сети привлек на фото округлившийся живот супруги Андрея Урганта. В комментарии хозяйка аккаунта не стала ничего объяснять своим фанатам, она лишь поблагодарила фотографов за прекрасные снимки.

Супруга Андрея Урганта Елена Романова беременна

Подписчики были удивлены и буквально засыпали Елену Романову вопросами. Многие начали поздравлять Андрея Урганта и его супругу с грядущим пополнением. Но нашлись и те, кто отказался верить в беременность. Всего за несколько часов пост набрал большое количество лайков. Напомним, что у Андрея Урганта есть дети от предыдущих отношений, а для его возлюбленной этот ребенок будет первым.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:45

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