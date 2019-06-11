Супруга Андрея Урганта Елена Романова беременна

На странице Елены Романовой в Instagram появилось несколько снимков, на которых она запечатлена в обтягивающем платье черного цвета и ярким макияжем. Пользователей Сети привлек на фото округлившийся живот супруги Андрея Урганта. В комментарии хозяйка аккаунта не стала ничего объяснять своим фанатам, она лишь поблагодарила фотографов за прекрасные снимки.Подписчики были удивлены и буквально засыпали Елену Романову вопросами. Многие начали поздравлять Андрея Урганта и его супругу с грядущим пополнением. Но нашлись и те, кто отказался верить в беременность. Всего за несколько часов пост набрал большое количество лайков. Напомним, что у Андрея Урганта есть дети от предыдущих отношений, а для его возлюбленной этот ребенок будет первым.