Супруга Андрея Урганта Елена Романова беременна
В социальной сети Instagram супруга Андрея Урганта опубликовала фотографии с округлившимся животом. Преданные поклонники уже поздравили актера и его возлюбленную Елену Романову с грядущим пополнением.
На странице Елены Романовой в Instagram появилось несколько снимков, на которых она запечатлена в обтягивающем платье черного цвета и ярким макияжем. Пользователей Сети привлек на фото округлившийся живот супруги Андрея Урганта. В комментарии хозяйка аккаунта не стала ничего объяснять своим фанатам, она лишь поблагодарила фотографов за прекрасные снимки.
Подписчики были удивлены и буквально засыпали Елену Романову вопросами. Многие начали поздравлять Андрея Урганта и его супругу с грядущим пополнением. Но нашлись и те, кто отказался верить в беременность. Всего за несколько часов пост набрал большое количество лайков. Напомним, что у Андрея Урганта есть дети от предыдущих отношений, а для его возлюбленной этот ребенок будет первым.
На странице Елены Романовой в Instagram появилось несколько снимков, на которых она запечатлена в обтягивающем платье черного цвета и ярким макияжем. Пользователей Сети привлек на фото округлившийся живот супруги Андрея Урганта. В комментарии хозяйка аккаунта не стала ничего объяснять своим фанатам, она лишь поблагодарила фотографов за прекрасные снимки.
Подписчики были удивлены и буквально засыпали Елену Романову вопросами. Многие начали поздравлять Андрея Урганта и его супругу с грядущим пополнением. Но нашлись и те, кто отказался верить в беременность. Всего за несколько часов пост набрал большое количество лайков. Напомним, что у Андрея Урганта есть дети от предыдущих отношений, а для его возлюбленной этот ребенок будет первым.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:45