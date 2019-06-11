АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление продуктов с охратоксином влияет на эмбриональное развитие
EUR 73.21 USD 64.79
Курс валют на 11.06.2019

В России значительно снизились цены на УАЗ «Профи»

Сейчас на автомобиль УАЗ «Профи» действует скидка, поэтому стоимость значительно снизилась. При покупке указанной модели россияне могут сэкономить до 172 тысячи рублей.
В России значительно снизились цены на УАЗ «Профи»

До конца этого месяца цена на УАЗ «Профи» снижена до 648 тысячи рублей. Стоит отметить, что до акции указанная модель стоила 820 тысяч рублей, то есть разница составляет 172 тысячи рублей. При этом производитель предлагает актуальную модель, а не старую комплектацию.

Скидку в 100 тысяч рублей можно получить по программе обмена старого авто на новое. К сумме скидки также возможно оформить программу «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль». Специальное предложение распространяется на весь ряд автомобилей. Для потребителя доступно более 70 видов комплектации транспортного средства.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сына звезды «Дома-2» Даны Николенко
В России значительно снизились цены на
Оксана Фандера похвасталась идеальной
Саша Черно призналась, что в школе
Новый российский пистолет Лебедева
Станислав Садальский рассказал об
Ученые определили главное условие
Анна Плетнева страдает психическими
Ученые рассказали, что акт прощения
Валерия и Иосиф Пригожин отправятся в
Саша Черно обиделась на своих коллег по
Последние новости: Бари Алибасов вышел
AMD представили две новые видеокарты
Звезда «Дома-2» Маша Кохно заявила, что
В Великобритании родился первый ребенок
Звезду «Дома-2» Риту Ларченко опять
Началова вышла замуж за Алдонина назло
«Просидели в глупом напряжении всю
Ученые рассказали, как избежать ночного
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
В России внесены изменения в правила
Под самым большим кратером Луны
Андрей Разин опасается повторения Бари
«Вроде бы есть, а вроде и нет»: Звезда
В Mercedes-Benz официально представили
Врач опроверг возможность косточек и
Малый и средний бизнес Москвы
Картина «Спаситель мира» Леонардо да
Ученые: Яд скорпиона поможет в борьбе с
Малый и средний бизнес Москвы
Просмотреть все новости