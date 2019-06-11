В России значительно снизились цены на УАЗ «Профи»





До конца этого месяца цена на УАЗ «Профи» снижена до 648 тысячи рублей. Стоит отметить, что до акции указанная модель стоила 820 тысяч рублей, то есть разница составляет 172 тысячи рублей. При этом производитель предлагает актуальную модель, а не старую комплектацию.Скидку в 100 тысяч рублей можно получить по программе обмена старого авто на новое. К сумме скидки также возможно оформить программу «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль». Специальное предложение распространяется на весь ряд автомобилей. Для потребителя доступно более 70 видов комплектации транспортного средства.