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Анна Семенович рассказала о своих творческих и спортивных достижениях

Анна Семенович опубликовала новый пост в Instagram, в котором рассказала о своей насыщенной жизни. Она упомянула и о своих творческих и спортивных успехах.
Анна Семенович рассказала о своих творческих и спортивных достижениях

Анна Семенович в своей новой публикации рассказала, что все успехи, которых она добилась в жизни, достались ей благодаря упорному труду. Звезда начала плодотворно работать с трех лет, а в 12 уже получила первую зарплату и почетное звание Мастера Спорта и вошла в Сборную команду по фигурному катанию. Первые серьезные успехи показывали перспективность этого пути, однако Семенович получила травму и о профессиональном спорте пришлось забыть.

Но спортсменка не растерялась и нашла себя в творчестве. Сначала она пела в группе «Блестящие», а потом начала сольную карьеру. Певица не останавливается на достигнутом и готова трудиться дальше. Она всецело доверяет судьбе и не спешит вершить ее своими руками.

Звезда спросила своих подписчиков, верят ли они в судьбу. Подписчики не только активно выражали свое мнение по заданному вопросу, но и делали Анне Семенович комплименты.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:30

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