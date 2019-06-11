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Последние новости: Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Известный продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, в который его ввели медики после госпитализации. Информацию предоставляет телеканал «360», ссылаясь на сведения сына звездного пациента.
Последние новости: Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Сын Алибасова сообщил, что его отец вышел из состояния медикаментозного сна, после чего выяснилось, что он не может говорить и ничего не помнит о произошедшем событии. Также продюсер не называет своего имени, однако родные надеются, что память к нему вскоре вернется.

Также отмечается, что у звездного пациента сохраняется риск внутреннего кровотечения, которое может произойти в местах заживления ожогов, где образуются струпы. Данная ситуация, по словам сына артиста, может стать причиной его смерти, поэтому врачи делают все необходимое для сохранения здоровья Алибасова. Медики составляют план давльнейшх действий и процедур, а также проводят диагностику состояния внутренних органов.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 12:26

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