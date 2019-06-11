Саша Черно обиделась на своих коллег по «Дому-2» за то, что они хотят ее расселить с Иосифом Оганесяном

«Я устала слушать грязь про свою семью. Почему люди не радуются за семейную пару, а наоборот? Почему я должна чувствовать себя не замужней женщиной, а подростком лет 16», - подчеркнула Саша.

«Я считаю, что мы очень сильно выросли находясь на проекте…» - заявила возлюбленная Оганесяна.



