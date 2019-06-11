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Саша Черно обиделась на своих коллег по «Дому-2» за то, что они хотят ее расселить с Иосифом Оганесяном

Эпатажная участница реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Александра Черно в очередной раз подняла в личном микроблоге тему расселения пар в Периметре. По словам телезнаменитости, она очень обиделась на коллектив, который постоянно хочет «разлучить» ее с Иосифом Оганесяном.

Саша Черно обиделась на своих коллег по «Дому-2» за то, что они хотят ее расселить с Иосифом Оганесяном

Несколько часов назад Черно опять решила в Instagram обсудить с поклонниками момент расселения на телепроекте «Спаси свою любовь». Начала свой свежий пост Саша с заявлений о том, что ей совершенно не понятно желание коллег по съемочной площадке переселить Иосифа в отдельные апартаменты только потому, что они начали делать детей.

«Я устала слушать грязь про свою семью. Почему люди не радуются за семейную пару, а наоборот? Почему я должна чувствовать себя не замужней женщиной, а подростком лет 16», - подчеркнула Саша.

По мнению Черно, в последнее время на телестройке довольно часто говорят о ее паре в нелицеприятном ключе, что очень ее злит, ведь на проекте есть и другие ребята, у которых имеются куда больше проблемы. Не упустила Александра и возможности опять похвалить себя и Иосифа.

Саша Черно обиделась на своих коллег по «Дому-2» за то, что они хотят ее расселить с Иосифом Оганесяном

«Я считаю, что мы очень сильно выросли находясь на проекте…» - заявила возлюбленная Оганесяна.

Как утверждает Черно, сейчас ее муж настолько трепетно и заботливо к ней относится, что вокруг даже никого не замечает, а ведь раньше они именно по этому поводу то и дело ругались. В конце поста Александра указала на то, что ничего не видит плохого в том, что ее семейство нестандартное «(худой/толстый)», ведь самое главное, что они счастливы.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:29

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