Оксана Фандера похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Оксана Фандера порадовала поклонников «горячим» снимком в Instagram-микроблоге, сделанным на пляже в Израиле. На черно-белом фото 51-летняя знаменитость, облаченная в сексуальный купальник, продемонстрировала идеальную фигуру.
В кадре актриса запечатлена на фоне живописного пейзажа, а ее саму слегка прикрывает огромный листок экзотического растения. Однако поклонники смогли рассмотреть подтянутую фигуру звезды, восхитившись ее стройностью и соблазнительными формами. Для многих Фандера, несмотря на возраст, остается эталоном красоты и обаяния.
Черно-белое фото звезды в кружевном купальнике вызвало волну комментариев. Подписчики засыпали актрису комплиментами, отмечая ее сексуальность. Не удержалась от восторга и Вера Кинчева, возлюбленная сына Фандеры и Янковского Ивана. Дочь фронтмена «Алисы» отметила насыщенность снимка красотой, изяществом и любовью. Поговаривают, Кинчева и наследник актерской четы планируют пожениться.
В кадре актриса запечатлена на фоне живописного пейзажа, а ее саму слегка прикрывает огромный листок экзотического растения. Однако поклонники смогли рассмотреть подтянутую фигуру звезды, восхитившись ее стройностью и соблазнительными формами. Для многих Фандера, несмотря на возраст, остается эталоном красоты и обаяния.
Черно-белое фото звезды в кружевном купальнике вызвало волну комментариев. Подписчики засыпали актрису комплиментами, отмечая ее сексуальность. Не удержалась от восторга и Вера Кинчева, возлюбленная сына Фандеры и Янковского Ивана. Дочь фронтмена «Алисы» отметила насыщенность снимка красотой, изяществом и любовью. Поговаривают, Кинчева и наследник актерской четы планируют пожениться.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:39