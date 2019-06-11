Оксана Фандера похвасталась идеальной фигурой в купальнике

В кадре актриса запечатлена на фоне живописного пейзажа, а ее саму слегка прикрывает огромный листок экзотического растения. Однако поклонники смогли рассмотреть подтянутую фигуру звезды, восхитившись ее стройностью и соблазнительными формами. Для многих Фандера, несмотря на возраст, остается эталоном красоты и обаяния.Черно-белое фото звезды в кружевном купальнике вызвало волну комментариев. Подписчики засыпали актрису комплиментами, отмечая ее сексуальность. Не удержалась от восторга и Вера Кинчева, возлюбленная сына Фандеры и Янковского Ивана. Дочь фронтмена «Алисы» отметила насыщенность снимка красотой, изяществом и любовью. Поговаривают, Кинчева и наследник актерской четы планируют пожениться.