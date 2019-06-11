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Станислав Садальский рассказал об алмазной коллекции Людмилы Зыкиной

Известный актер Станислав Садальский рассказал в новом посте в Instagram об алмазной коллекции Людмилы Зыкиной. По словам артиста, в данной истории главным персонажем стал племянник покойной.
Станислав Садальский рассказал об алмазной коллекции Людмилы Зыкиной

Садальский рассказал фанатам, что много лет назад Зыкиной, Александре Пахмутовой и Майе Плисецкой султан Брунея подарил подарки в виде корон с бриллиантами. Более того, Зыкина являлась владелицей диадемы царицы Екатерины, серег Елизаветы, дочери Петра I, и многих других уникальных ценностей. Такие дорогостоящие презенты ей дарили поклонники, приближенные к властям. После смерти Зыкиной драгоценности были переданы ее племяннику на хранение, однако он позднее решил продать их на аукционе. Родные покойной артистки узнали об этом, после чего результаты торгов были аннулированы, однако часть лотов вместе с племянником бесследно исчезли.

Садальский возмутился тем, что в настоящее время о Зыкиной вспоминают только из-за этой истории, хотя у нее был величайший и уникальный талант. Более того, актер раскритиковал памятник на могиле Зыкиной, заявив, что его можно было сделать лучше.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 13:20

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