AMD представили две новые видеокарты Radeon RX 5700 XT и RX 5700 XT





AMD представили две видеокарты на выставке Electronic Entertainment Expo. В Radeon RX 5700 XT и RX 5700 XT впервые используются игровые ускорители, созданные на базе архитектуры RDNA. По заявленным данным, видеокарта Radeon RX 5700 XT на 10 процентов мощнее ближайшего конкурента NVIDIA. Объём оперативной памяти у этой модели равен восьми гигабайтам GDDR6. Ширина шины 256 бит. Частота вычислительной памяти 14 гигагерц.У младшей версия показатели немного ниже. Однако это не особо влияет на эффективность видеопроцессора в играх. Стоимость представленных видеоускорителей составит 380 и 450 долларов, что равно 24,6 и 29,1 тысяч рублей соответственно. Разработчики заявили, что новинки поступят на рынок 7 июля этого года.