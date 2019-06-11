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AMD представили две новые видеокарты Radeon RX 5700 XT и RX 5700 XT

Производитель электроники AMD официально представил две новые видеокарты Radeon RX 5700 XT и RX 5700 XT. Цена указанных аппаратов составит 380 и 450 долларов.
AMD представили две новые видеокарты Radeon RX 5700 XT и RX 5700 XT

AMD представили две видеокарты на выставке Electronic Entertainment Expo. В Radeon RX 5700 XT и RX 5700 XT впервые используются игровые ускорители, созданные на базе архитектуры RDNA. По заявленным данным, видеокарта Radeon RX 5700 XT на 10 процентов мощнее ближайшего конкурента NVIDIA. Объём оперативной памяти у этой модели равен восьми гигабайтам GDDR6. Ширина шины 256 бит. Частота вычислительной памяти 14 гигагерц.

У младшей версия показатели немного ниже. Однако это не особо влияет на эффективность видеопроцессора в играх. Стоимость представленных видеоускорителей составит 380 и 450 долларов, что равно 24,6 и 29,1 тысяч рублей соответственно. Разработчики заявили, что новинки поступят на рынок 7 июля этого года.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:22

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