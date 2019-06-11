Звезда «Дома-2» Маша Кохно заявила, что не жалеет о том, что болела анорексией
Бывшая героиня телестройки «Дом-2» Мария Кохно поделилась с поклонниками несколькими решениями, которые она в свое время приняла и о которых она до сих пор не жалеет. По словам длинноволосой красавицы, она не сожалеет о том, что несколько лет назад болела таким страшным заболеванием, как анорексия.
Считанные часы назад Кохно разместила в личном микроблоге свежий пост, в котором подняла весьма неожиданную тему. Мария решила перечислить подписчикам решения, которые так или иначе, но изменили не только ее, но и ее жизнь.
По словам Кохно, она является кладезью неправильных советов и отважных решений, однако именно они помогли ей оказаться в том месте, где она находится сейчас. Оказалось, что Мария совершенно не жалеет о том, что посвятила скрипке 20 лет своей жизни, ведь только благодаря классической музыке и ежедневным занятиям она стала дисциплинированнее и организованнее.
Также Кохно не жалеет о том, что несколько лет назад увеличила себе бюст, ведь после анорексии у нее практически не было груди, а это до недавнего времени было ее комплексом.
Выяснилось, что большинство своих поездок Кохно планировала за пару часов и именно такие путешествия были самыми яркими и насыщенными. Впрочем, больше всего фолловеров удивило то, что Мария не жалеет, что болела анорексией.
Считанные часы назад Кохно разместила в личном микроблоге свежий пост, в котором подняла весьма неожиданную тему. Мария решила перечислить подписчикам решения, которые так или иначе, но изменили не только ее, но и ее жизнь.
«У каждого из нас в жизни случался выбор, который требовал рискнуть или принять на себя полную ответственность…» - подчеркнула экс-участница «Дома-2».
По словам Кохно, она является кладезью неправильных советов и отважных решений, однако именно они помогли ей оказаться в том месте, где она находится сейчас. Оказалось, что Мария совершенно не жалеет о том, что посвятила скрипке 20 лет своей жизни, ведь только благодаря классической музыке и ежедневным занятиям она стала дисциплинированнее и организованнее.
Также Кохно не жалеет о том, что несколько лет назад увеличила себе бюст, ведь после анорексии у нее практически не было груди, а это до недавнего времени было ее комплексом.
Выяснилось, что большинство своих поездок Кохно планировала за пару часов и именно такие путешествия были самыми яркими и насыщенными. Впрочем, больше всего фолловеров удивило то, что Мария не жалеет, что болела анорексией.
«После болезни произошла полная переоценка ценностей...» - заявила Маша.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:14