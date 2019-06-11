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Звезда «Дома-2» Маша Кохно заявила, что не жалеет о том, что болела анорексией

Бывшая героиня телестройки «Дом-2» Мария Кохно поделилась с поклонниками несколькими решениями, которые она в свое время приняла и о которых она до сих пор не жалеет. По словам длинноволосой красавицы, она не сожалеет о том, что несколько лет назад болела таким страшным заболеванием, как анорексия.

Звезда «Дома-2» Маша Кохно заявила, что не жалеет о том, что болела анорексией

Считанные часы назад Кохно разместила в личном микроблоге свежий пост, в котором подняла весьма неожиданную тему. Мария решила перечислить подписчикам решения, которые так или иначе, но изменили не только ее, но и ее жизнь.

«У каждого из нас в жизни случался выбор, который требовал рискнуть или принять на себя полную ответственность…» - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

По словам Кохно, она является кладезью неправильных советов и отважных решений, однако именно они помогли ей оказаться в том месте, где она находится сейчас. Оказалось, что Мария совершенно не жалеет о том, что посвятила скрипке 20 лет своей жизни, ведь только благодаря классической музыке и ежедневным занятиям она стала дисциплинированнее и организованнее.

Звезда «Дома-2» Маша Кохно заявила, что не жалеет о том, что болела анорексией

Также Кохно не жалеет о том, что несколько лет назад увеличила себе бюст, ведь после анорексии у нее практически не было груди, а это до недавнего времени было ее комплексом.

Выяснилось, что большинство своих поездок Кохно планировала за пару часов и именно такие путешествия были самыми яркими и насыщенными. Впрочем, больше всего фолловеров удивило то, что Мария не жалеет, что болела анорексией.

«После болезни произошла полная переоценка ценностей...» - заявила Маша.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:14

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