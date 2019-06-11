Алла Пугачева на архивном видео фестиваля «Жара» «потеряла сознание»

Алла Пугачева имеет огромное количество преданных поклонников. Фанаты Примадонны создают специальные аккаунты в социальных сетях, где публикуют фотографии и видео со своей любимицей. На одной из таких страниц в Instagram появилось видео, записанное еще 2017 году. На ролике Алла Пугачева и Лайма Вайкуле весело сообщают, что они принимают участие в фестивале «Жара».Лайма Вайкуле обратилась к поклонникам с приветственной речью и сообщила, что они с Примадонной находятся в Баку. Сама Алла Пугачева лишь сказала, что ей очень жарко и она не может говорить. В конце она добавила: "Прощайте!" и якобы «потеряла сознание». Поклонники оценили юмор знаменитости и оставили множество шутливых комментариев. Всего за сутки видео просмотрело более 151 000 пользователей Сети.