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Алла Пугачева на архивном видео фестиваля «Жара» «потеряла сознание»

В фанатском аккаунте в соцсети Instagram появилось архивное видео, на котором Алла Пугачева на фестивале «Жара» «потеряла сознание». Также на ролике присутствовала и подруга певицы Лайма Вайкуле.

Алла Пугачева на архивном видео фестиваля «Жара» «потеряла сознание»

Алла Пугачева имеет огромное количество преданных поклонников. Фанаты Примадонны создают специальные аккаунты в социальных сетях, где публикуют фотографии и видео со своей любимицей. На одной из таких страниц в Instagram появилось видео, записанное еще 2017 году. На ролике Алла Пугачева и Лайма Вайкуле весело сообщают, что они принимают участие в фестивале «Жара».

Алла Пугачева на архивном видео фестиваля «Жара» «потеряла сознание»

Лайма Вайкуле обратилась к поклонникам с приветственной речью и сообщила, что они с Примадонной находятся в Баку. Сама Алла Пугачева лишь сказала, что ей очень жарко и она не может говорить. В конце она добавила: "Прощайте!" и якобы «потеряла сознание». Поклонники оценили юмор знаменитости и оставили множество шутливых комментариев. Всего за сутки видео просмотрело более 151 000 пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:13

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