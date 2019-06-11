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Звезду «Дома-2» Риту Ларченко опять «забанили» из-за критики семейства Рапунцель

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Маргариту Ларченко в очередной раз заблокировали в соцсетях. Оказывается, что длинноволосая красавица продолжила нелицеприятно отзываться в личном микроблоге о «брендовом» семействе Рапунцель, несмотря на то, что за это же ее страницу недавно добавили в «блок».

Звезду «Дома-2» Риту Ларченко опять «забанили» из-за критики семейства Рапунцель

Ни для кого не является секретом, что не так давно страницу Ларченко в Instagram заблокировала администрация соцсети. Однако Рите удалось добиться разблокировки профиля буквально через несколько дней, но никаких выводов, как видно, девушка так и не сделала.

Вместо того, чтобы посвятить все свободное время своему интернет-магазину и другим более полезным вещам, Ларченко опять начала выкладывать различные коллажи на семейство Рапунцель, уделяя буквально в каждой картинке особое внимание прошлой работе Ольги. Сейчас у Маргариты снова нет своего профиля в Instagram.

Звезду «Дома-2» Риту Ларченко опять «забанили» из-за критики семейства Рапунцель

Нужно сказать, что публиковать различные нелицеприятные высказывания в адрес «брендов» реалити-шоу «Дом-2» Ларченко начала после недавнего интервью Ильи Яббарова, в котором он назвал ее девушкой легкого поведения, а также указал на то, что жалеет о связи с ней, ведь из-за нее он едва не потерял Алену Савкину (Рапунцель-младшую).

Стоит отметить, что очередная выходка Ларченко рассмешила пользователей Сети. По мнению фолловеров, Рита явно перестала заниматься развитием своего бизнеса, если ей все равно на то, что она может потерять профиль, на который были подписаны 209 тысяч пользователей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:54

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