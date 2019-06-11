Началова вышла замуж за Алдонина назло бывшему супругу Ланскому
Олеся Сазыкина рассказала журналистам подробности личной жизни Юлии Началовой. Со слов телепродюсера, покойная певица вышла замуж за Алдонина назло бывшему супругу Ланскому, который неоднократно изменял ей.
Олеся Сазыкина была подругой покойной певицы Юлии Началовой. Продюсер рассказала, что Началова очень любила своего супруга Дмитрия Ланского. Однако последний сначала назвал свою жену полной, что крайне сильно обидело Началову, а после и вовсе начал без стеснений водить домой любовниц.
Подруга покойной певицы также рассказала, что Юлия Началова вышла замуж за Евгения Алдонина назло бывшему супругу. Несмотря на всю заботу и любовь футболиста, позже певица все же отдала свое предпочтение известному хоккеисту Александру Фролову. Началова даже прописала спортсмена в жилье, которое ей купил Алдонин. О причинах таких поступков никто не знает.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на рассказ подруги Началовой. Одни посочувствовали звезде, в то время как другие осудили.
Олеся Сазыкина была подругой покойной певицы Юлии Началовой. Продюсер рассказала, что Началова очень любила своего супруга Дмитрия Ланского. Однако последний сначала назвал свою жену полной, что крайне сильно обидело Началову, а после и вовсе начал без стеснений водить домой любовниц.
Подруга покойной певицы также рассказала, что Юлия Началова вышла замуж за Евгения Алдонина назло бывшему супругу. Несмотря на всю заботу и любовь футболиста, позже певица все же отдала свое предпочтение известному хоккеисту Александру Фролову. Началова даже прописала спортсмена в жилье, которое ей купил Алдонин. О причинах таких поступков никто не знает.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на рассказ подруги Началовой. Одни посочувствовали звезде, в то время как другие осудили.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:46