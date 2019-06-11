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Анна Плетнева страдает психическими расстройствами

У солистки музыкальной группы "Винтаж" Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство. Сообщается, что именно из-за этого певица забывает о поступках на выступлениях.

Анна Плетнева страдает психическими расстройствами

Недавно у Анны Плетневой состоялся концерт, во время композиции под названием "Роман" солистка группы "Винтаж" прыгнула в толпу поклонников, и те начали ее передавать друг другу на рукам. Такой поступок исполнительницы понравился ее фанатам, но не службе безопасности, поскольку в такой ситуации им трудно выполнять свои обязанности. Организаторы концерта не могут предъявлять претензии Анне Плетневой, поскольку их предупредили, что у певицы имеется психическое расстройство. Из-за такого диагноза поведение звезды может быть непредсказуемым. Сама исполнительница не сможет объяснить совершённые поступки, поскольку не помнит о произошедшем.

Анна Плетнева страдает психическими расстройствами

Как сообщается, у солистки "Винтаж" диссоциативное расстройство идентичности и ее менеджеры предъявляют справку организаторам концертов. Сама Анна Плетнева не считает свои поступки чем-то выходящим за рамки приличия.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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