Анна Плетнева страдает психическими расстройствами

Недавно у Анны Плетневой состоялся концерт, во время композиции под названием "Роман" солистка группы "Винтаж" прыгнула в толпу поклонников, и те начали ее передавать друг другу на рукам. Такой поступок исполнительницы понравился ее фанатам, но не службе безопасности, поскольку в такой ситуации им трудно выполнять свои обязанности. Организаторы концерта не могут предъявлять претензии Анне Плетневой, поскольку их предупредили, что у певицы имеется психическое расстройство. Из-за такого диагноза поведение звезды может быть непредсказуемым. Сама исполнительница не сможет объяснить совершённые поступки, поскольку не помнит о произошедшем.Как сообщается, у солистки "Винтаж" диссоциативное расстройство идентичности и ее менеджеры предъявляют справку организаторам концертов. Сама Анна Плетнева не считает свои поступки чем-то выходящим за рамки приличия.