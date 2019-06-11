«Просидели в глупом напряжении всю церемонию»: Ксения Собчак и Константин Богомолов попали в неловкую ситуацию на открытии «Кинотавра»

«Просидели в глупом напряжении всю церемонию», - заявил режиссер.

На днях в Сочи прошло весьма важное мероприятие – открытие «Кинотавра», которое поспешили посетить многочисленные российские актеры. Невзирая на то, что в социальных сетях уже давно ходят слухи о том, что Богомолова и Собчак связывают отнюдь не дружеские отношения, «светится» на красной ковровой дорожке Ксения и Константин пока не торопятся.Впрочем, пользователей Сети очень удивил тот факт, что пока Богомолов позировал на камеры в гордом одиночестве, Собчак появилась на мероприятии за руку с Народным артистом РФ Игорем Верником. Отметим, что открытие «Кинотавра» не стала пропускать и бывшая супруга Константина Дарья Мороз, которая тоже прошлась по ковровой дорожке в одиночку.Как бы то ни было, но уже в зале Богомолов и Собчак воссоединились. Выяснилось, что организаторы мероприятия посадили Ксению и Константина возле Александра Цыпкина и Оксана Лаврентьевой, что не очень понравилось режиссеру, а все из-за напряжения, которое царило за их столом.Выяснилось, что на Богомолова обиделись Цыпкин и Лаврентьева, которые заявили, что если Константин на самом деле хочет примириться с ними, то должен для начала извиниться перед ними публично. К слову, именно это режиссер и сделал в личном профиле.