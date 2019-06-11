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«Просидели в глупом напряжении всю церемонию»: Ксения Собчак и Константин Богомолов попали в неловкую ситуацию на открытии «Кинотавра»

Скандально-известная тележурналист Ксения Собчак и известный российский режиссер Константин Богомолов попали в неловкую ситуацию на открытие 30-го кинофестиваля «Кинотавр». Об этом сообщил сам художественный руководитель Театра на Малой Бронной.

«Просидели в глупом напряжении всю церемонию»: Ксения Собчак и Константин Богомолов попали в неловкую ситуацию на открытии «Кинотавра»

На днях в Сочи прошло весьма важное мероприятие – открытие «Кинотавра», которое поспешили посетить многочисленные российские актеры. Невзирая на то, что в социальных сетях уже давно ходят слухи о том, что Богомолова и Собчак связывают отнюдь не дружеские отношения, «светится» на красной ковровой дорожке Ксения и Константин пока не торопятся.

Впрочем, пользователей Сети очень удивил тот факт, что пока Богомолов позировал на камеры в гордом одиночестве, Собчак появилась на мероприятии за руку с Народным артистом РФ Игорем Верником. Отметим, что открытие «Кинотавра» не стала пропускать и бывшая супруга Константина Дарья Мороз, которая тоже прошлась по ковровой дорожке в одиночку.

«Просидели в глупом напряжении всю церемонию»: Ксения Собчак и Константин Богомолов попали в неловкую ситуацию на открытии «Кинотавра»

Как бы то ни было, но уже в зале Богомолов и Собчак воссоединились. Выяснилось, что организаторы мероприятия посадили Ксению и Константина возле Александра Цыпкина и Оксана Лаврентьевой, что не очень понравилось режиссеру, а все из-за напряжения, которое царило за их столом.

«Просидели в глупом напряжении всю церемонию», - заявил режиссер.


«Просидели в глупом напряжении всю церемонию»: Ксения Собчак и Константин Богомолов попали в неловкую ситуацию на открытии «Кинотавра»

Выяснилось, что на Богомолова обиделись Цыпкин и Лаврентьева, которые заявили, что если Константин на самом деле хочет примириться с ними, то должен для начала извиниться перед ними публично. К слову, именно это режиссер и сделал в личном профиле.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38

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