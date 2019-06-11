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Ученые рассказали, как избежать ночного обжорства

Ученые из Гарварда провели исследование ночного обжорства с целью установления и устранения причин этого явления. Доказано, что равномерное распределение рациона на протяжение дня позволяет избавиться от вредной привычки.
Ученые рассказали, как избежать ночного обжорства

Диетолог Гленн Ливингстон объяснил природу ночного обжорства. Для древних людей переедание служило неким запасом энергии, поскольку отсутствовало постоянство в рационе. Такой способ питания позволял выжить, поэтому он на подсознательном уровне сохранился у современных людей.

Чтобы избежать обжорства в ночное время необходимо получать необходимый запас энергии на протяжение дня. В этом плане поможет схема: завтрак – король, обед – принц, ужин – нищий. Именно правильное распределение ресурсов позволит избежать ночного перекуса. Также, в случае возникновения непреодолимого желания покушать ночью, можно перенести ужин на более позднее время. При этом не стоит ограничивать питание. Можно есть все, что душа пожелает, только в разумном количестве.

В обед желательно кушать более питательную пищу, что позволит обеспечить организм необходимым количеством энергии. Если необходимо сесть на диету, лучше обратится к специалисту. Диетолог составит оптимальное питание на основании индивидуальных потребностей.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:30

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