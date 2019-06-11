Ученые рассказали, как избежать ночного обжорства





Диетолог Гленн Ливингстон объяснил природу ночного обжорства. Для древних людей переедание служило неким запасом энергии, поскольку отсутствовало постоянство в рационе. Такой способ питания позволял выжить, поэтому он на подсознательном уровне сохранился у современных людей.Чтобы избежать обжорства в ночное время необходимо получать необходимый запас энергии на протяжение дня. В этом плане поможет схема: завтрак – король, обед – принц, ужин – нищий. Именно правильное распределение ресурсов позволит избежать ночного перекуса. Также, в случае возникновения непреодолимого желания покушать ночью, можно перенести ужин на более позднее время. При этом не стоит ограничивать питание. Можно есть все, что душа пожелает, только в разумном количестве.В обед желательно кушать более питательную пищу, что позволит обеспечить организм необходимым количеством энергии. Если необходимо сесть на диету, лучше обратится к специалисту. Диетолог составит оптимальное питание на основании индивидуальных потребностей.