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В России внесены изменения в правила выезда детей заграницу

В России приняты изменения в правила выезда детей заграницу. Нововведения вступят в силу с 12 июня 2019 года.
В России внесены изменения в правила выезда детей заграницу

В России приняты изменения в правилах пересечения границы государства лицами, которые не достигли совершеннолетия. С 12 июня миграционными вопросами детей будут заниматься ведомства по месту жительства или регистрации одного из родителей (опекунов). Если один из супругов не желает, чтобы его ребенок пересекал границу, ему достаточно обратится с соответствующим заявлением в миграционную службу по месту жительства. Этого достаточно для ограничения перемещения несовершеннолетнего.

Ранее правительство РФ упростило оформление билетов для младенцев. Теперь достаточно предоставить свидетельство о рождении из ЗАГСа или роддома, на котором указаны ФИО и серийный номер документа. Об этом сообщает Интернет-издание «ПолитЭксперт».



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:13

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