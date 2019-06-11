Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь трогательно поздравила дочь Ксении Бородиной с днем рождения

«Уже юбилей а я помню как ты приходила с мамой на работу и говорила по-английски уже в 3 года а я не умела и даже сейчас не умею…» - заявила звезда «Дома-2».

«Как так можно писать поздравления? Даша, ты хоть читай, что публикуешь!», «Кошмар! Маруся в свои 10 лет наверное умнее тебя в твои 33!» - пишут в Сети.

Вчера старшая наследница Бородиной отпраздновала свой 10-й день рождения. В этот день Маруся, как оказалось, получала поздравления не только от своих родителей и самых близких родственников и друзей, но и от совершенно чужих людей, которые просто являются хорошими знакомыми ее родительницы.В частности, поздравить дочь Бородиной решила звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь, которая опубликовала в Instagram послание малышке. Длинноволосая красавица не только назвала Марусю «ангелочком», но и указала на то, что очень сильно любит ее.В конце своего поста Пынзарь добавила, что желает наследнице Бородиной «всего самого лучшего», а также обратилась к Ксюше, дав понять телеведущей «Дома-2», что до сих пор не верит в то, что уже прошло 10 лет.Нужно сказать, что, несмотря на довольно трогательное поздравление Дарьи, многие пользователи Сети его раскритиковали. По словам фолловеров, Пынзарь должна была внимательней писать послание Маруси, так как допустила в посте очень много ошибок.