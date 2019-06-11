Под самым большим кратером Луны обнаружена аномалия
Специалисты из университета Бэйлора сообщили, что им удалось обнаружить аномалию под самым большим кратером Луны, бассейном Эйткена. В ширину он достигает около 2 000 километров, а глубина приблизительно 8 километров.
Ученые предполагают, что найденная ими масса может содержать различные металлы из астероида, который врезался в Луну и образовал самый большой кратер. Углубление овальной формы шириной около 2 000 километров. Плотная масса, которая была обнаружена, продавливает дно бассейна Эйткена вниз более километра. Специалисты предполагают, что аномалия может быть затвердевшим в лунной магме океаном.
Аномалия была обнаружена в ходе исследования. Несколько специальных спутников вращались вокруг Луны, при этом они измеряли точную силу гравитационного притяжения в разных местах космического объекта. Приборы обнаружили наличие «точки притяжения» под поверхностью кратера. С помощью компьютерного моделирования удалось выяснить, что это могут быть остатки астероида, который остановился на пути к ядру Луны или затвердевший в магме океан.
Ученые предполагают, что найденная ими масса может содержать различные металлы из астероида, который врезался в Луну и образовал самый большой кратер. Углубление овальной формы шириной около 2 000 километров. Плотная масса, которая была обнаружена, продавливает дно бассейна Эйткена вниз более километра. Специалисты предполагают, что аномалия может быть затвердевшим в лунной магме океаном.
Аномалия была обнаружена в ходе исследования. Несколько специальных спутников вращались вокруг Луны, при этом они измеряли точную силу гравитационного притяжения в разных местах космического объекта. Приборы обнаружили наличие «точки притяжения» под поверхностью кратера. С помощью компьютерного моделирования удалось выяснить, что это могут быть остатки астероида, который остановился на пути к ядру Луны или затвердевший в магме океан.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:04