Валерия и Иосиф Пригожин отправятся в Исландию в честь их хрустальной свадьбы





На прошлой неделе известная российская пара Иосиф Пригожин и Валерия отпраздновала свою хрустальную свадьбу – 15 лет совместной жизни. Юбилей семья провела в кругу друзей у себя дома. Поскольку звёздную пару не интересуют материальные подарки, супруги решили сделать себе уникальный презент – путешествие на неделю в Исландию. Поездка планируется на июль.Иосиф Пригожин женился на Валерии спустя год отношений. Тогда у певицы уже было трое детей от первого брака, однако это никак не сказалось на отношениях пары. Напротив, супруг очень хорошо относится к ним и всячески их поддерживает. Пригожин также помог Валерии справиться с разрывом с первым супругом, поскольку тот имел очень негативное воздействие на звезду. Продюсер отгородил свою возлюбленную от всех переживаний и негативного влияния бывшего мужа.