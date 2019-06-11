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Врач опроверг возможность косточек и семечек вызывать аппендицит

Аппендицитом является воспаление придатка слепой кишки. Это заболевание является опасным, а в случае отсутствия медицинской помощи может стать смертельным. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов опроверг мнение о возможности вызывать аппендицит употреблением косточек и семечек.
Врач опроверг возможность косточек и семечек вызывать аппендицит

Медик считает, что употребление косточек от фруктов и ягод, а также семечек не является главной причиной аппендицита. Более того, продукты питания не влияют на возникновение заболевания. По словам Вялова, опасность представляет, например, проглоченная целиком косточка от персика. Для того, чтобы не возникли проблемы с работой пищеварительной системы следует тщательно пережевывать пищу, а также не переедать.

Примечательно, что к такому же выводу относительно причин появления аппендицита пришли и исследователи из Турции. Они проанализировали данные почти двух тысяч пациентов с таким заболеванием. Выяснилось, что только у 8 из них в удаленном аппендиксе были найдены остатки непереваренной еды, в том числе и семечек, а у 1 пациента причиной воспаления отростка стали косточки от фруктов.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 10:32

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