Врач опроверг возможность косточек и семечек вызывать аппендицит





Медик считает, что употребление косточек от фруктов и ягод, а также семечек не является главной причиной аппендицита. Более того, продукты питания не влияют на возникновение заболевания. По словам Вялова, опасность представляет, например, проглоченная целиком косточка от персика. Для того, чтобы не возникли проблемы с работой пищеварительной системы следует тщательно пережевывать пищу, а также не переедать.Примечательно, что к такому же выводу относительно причин появления аппендицита пришли и исследователи из Турции. Они проанализировали данные почти двух тысяч пациентов с таким заболеванием. Выяснилось, что только у 8 из них в удаленном аппендиксе были найдены остатки непереваренной еды, в том числе и семечек, а у 1 пациента причиной воспаления отростка стали косточки от фруктов.