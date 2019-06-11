«Вроде бы есть, а вроде и нет»: Звезда «Дома-2» Алена Водонаева поделилась фото, на котором у нее «исчезла» грудь

«Вроде бы есть, а вроде и нет», - подчеркнула Алена.

Считанные часы назад Водонаева опубликовала в Instagram свежую фотографию, которая тут же привлекла внимание ее поклонников. Напомним, что еще во время нахождения на «Доме-2» Алена была обладательницей впечатляющего бюста пятого размера. Но в один момент звезда призналась, что она на самом деле «мучается» со своей большой грудью, поэтому решила немного ее уменьшить.Сейчас у Водонаевой третий размер бюста, который целиком и полностью, по ее словам, устраивает не только ее, но и ее избранников. Впрочем, новая публикация Алены удивила всех, ведь на фото у нее вообще нет груди. Под свежим кадром Водонаева в шутливой форме указала на то, что бюст у нее «очень странный предмет».Нужно сказать, что фолловеры тут же принялись комментировать последнюю публикацию Водонаевой. Некоторые поддержали шутку Алены и указали на то, что такое бывает и у них, ведь они тоже являются обладательницами внушительных форм. Как бы то ни было, но большинство читателей отреагировали на фото звезды «Дома-2» весьма негативно.Один за другим хейтеры принялись критиковать снимок Водонаевой, а кое-кто даже предположил, что Алена решила последовать примеру голливудской знаменитости Анджелины Джоли, которая не так давно сделала себе маммопластику.