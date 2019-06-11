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В Mercedes-Benz официально представили новый кроссовер GLB-Class

Компания Mercedes-Benz официально презентовала новый кроссовер GLB-Class, выпустив предварительно финальный видеотизер. Серийное производство автомобиля, ставшего первым в мире компакт-SUV на семь мест, начнется в 2020 году.
В Mercedes-Benz официально представили новый кроссовер GLB-Class

Внедорожник, созданный на базе A-Class, расположится в линейке марки между моделями GLA и GLC. Машина является полноценным кроссовером с трехрядным салоном. По интерьеру новинка похожа на донора A-Class и включает объединенные 7,0-дюймовые тачскрины мультимедийного комплекса и цифровой панели. Клиент может заказать за дополнительную плату 10,25-дюймовые экраны, современную систему объемного звучания.

Семиместное компактное авто GLB-Class получило традиционную внешность внедорожника. В стартовой версии машина имеет передний привод, а за доплату разработчики готовы установить полный привод 4MATIC с режимами работы Eco/Comfort, Sport и Off-Road. Силовая сторона кроссовера от Mercedes-Benz представлена 2,0-литровым турбодвигателем V4 на 221 л. с. при моменте в 350 Нм и 8-диапазонным «роботом» G-DCT. Немецкий внедорожник способен набирать первую «сотню» за 6,9 с и разгоняться до скорости в 250 км/ч. Старт серийного производства модели назначен на 2020 год.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:40

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