Ученые определили главное условие продолжительной жизни





В исследовании принял участие 16 931 человек, которые достигли 100 лет и родились в промежуток времени с 1870 по 1904 годы. Из них 10 995 человек являются жителями Швеции, остальные датчане. В ходе анализа информации удалось установить, что долгожители из Дании умирают позже. Однако в Швеции общий уровень смертности ниже, чем у соседнего государства.Кроме этого у датчан увеличилась продолжительность жизни за последние 100 лет. Ученые пояснили это явление улучшением системы здравоохранения. В Дании медицина направлена на улучшение показателя активности в повседневной жизни (ADL). Социально активные пожилые люди способны самостоятельно ухаживать за собой и при этом показатель их здоровья находится на более высоком уровне. Именно развитая система здравоохранения позволяет предоставить весь спектр услуг для долгожителей, что и позволяет увеличить их количество в стране, а также улучшить качество жизни пожилых людей.