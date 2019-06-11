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Ученые определили главное условие продолжительной жизни

Ученые из университета южной Дании провели исследование для выявления условий, которые влияют на продолжительность жизни. В результате было установлено, что основной причиной повышения количества долгожителей в стране является развитая система здравоохранения.
Ученые определили главное условие продолжительной жизни

В исследовании принял участие 16 931 человек, которые достигли 100 лет и родились в промежуток времени с 1870 по 1904 годы. Из них 10 995 человек являются жителями Швеции, остальные датчане. В ходе анализа информации удалось установить, что долгожители из Дании умирают позже. Однако в Швеции общий уровень смертности ниже, чем у соседнего государства.

Кроме этого у датчан увеличилась продолжительность жизни за последние 100 лет. Ученые пояснили это явление улучшением системы здравоохранения. В Дании медицина направлена на улучшение показателя активности в повседневной жизни (ADL). Социально активные пожилые люди способны самостоятельно ухаживать за собой и при этом показатель их здоровья находится на более высоком уровне. Именно развитая система здравоохранения позволяет предоставить весь спектр услуг для долгожителей, что и позволяет увеличить их количество в стране, а также улучшить качество жизни пожилых людей.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:10

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