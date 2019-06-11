Ученые рассказали, что акт прощения положительно влияет на здоровье





Научные работники пришли к выводу, что акт прощения играет важную роль для человека и способствует восстановлению сердечно-сосудистой системы, особенно после стрессовой ситуации. Скрытый гнев и враждебность приводят к более высокому риску возникновения различных заболеваний, в том числе и ишемической болезни сердца. Ученый Неда Гоулд считает, что гнев - это форма стресса, которая вызывает хроническую реакцию в виде бегства. Она уверена, что прощение мешает человеческому организму прибегнуть к ответной реакции, а это положительно сказывается на физиологическом здоровье.Специалисты объяснили, что некоторым людям трудно прощать из-за плохого опыта. Пострадавшие испытывают чувство несправедливости, из-за чего им трудно простить своего обидчика. Также исследование показало, что люди, которые верят в Бога и молятся, более склонны прощать других.