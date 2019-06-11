Дочери звезды «Дома-2» Саши Задойнова увиделись впервые за два года

«Вот такой компанией начался и закончился сегодняшний день! Как мы его провели? – Отлично…» - подчеркнул экс-участник «Дома-2» в личном микроблоге.

«На качели – вместе, купаться – вместе, мороженее друг у друга покусали…» - рассказал Александр.

«Саша, какая же у тебя красивая старшая дочь! Прям глаз не отвести!», «Саша, ну наконец-то ты очнулся! Нужно с детками своими общаться!» - пишут в Сети.

На днях Задойнов сообщил своим поклонникам, что к нему на летние каникулы в Сочи приехала старшая наследница Анастасия, которая не виделась со своей сводной сестрой Александрой 2 года.По словам Задойнова, его дочери даже не заметили того, что очень давно не виделись и все выходные постоянно держались за руки.Оказывается, что старшая дочь Задойнова впервые посетила Сочи, поэтому намерена снимать все на видео. С чем с удовольствием решил помочь девочке ее звездный отец. Как утверждает Саша, чуть позже он с наследницами продемонстрирует фанатам, что получилось из их ежедневных прогулок с камерой по городу на Черном море.Нужно сказать, что свежие кадры дочерей Задойнова очень порадовали фолловеров. Один за другим читатели принялись хвалить Александра за то, что он все-таки «очнулся» и начал проводить время со своими наследницами.