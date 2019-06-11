Картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи нашлась на яхте принца Саудовской Аравии





Произведение искусства длительный период считалось утерянным. После того, как два года назад полотно «Спаситель мира» в качестве лота продали частному коллекционеру за рекордные $450 млн, оно вошло в историю как наиболее дорогая картина, приобретенная на аукционных торгах. СМИ сообщили, покупку совершил принц Саудовской Аравии. Позже пресса собственником произведение живописи, принадлежащего кисти Леонардо да Винчи, назвала Департамент культуры Абу-Даби. Картину обещали выставить в филиале Лувра в ОАЭ, однако презентацию пришлось отложить из-за «исчезновения» «Спасителя мира».Согласно сведениям информационного сайта Artnet, ссылающегося на данные участников операции по поиску культурной ценности, пропажа нашлась на яхте Serene, которой владеет саудовский принц. Наследник престола готов передать «Спасителя мира» властям, как только в районе Аль-Уле откроют культурный центр.Многие эксперты поставили под сомнение подлинность работы. Специалисты считают, что картина подписана учеником великого мастера да Винчи, использовавшим псевдоним Салаи.