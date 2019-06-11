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В Британии врачи перепутали у ребенка обычные колики с пороком сердца

Женщина из Великобритании обратилась к врачам из-за странных симптомов у своего новорожденного сына. Врачи ошибочно диагностировали колики, хотя у ребёнка был порок сердца.
В Британии врачи перепутали у ребенка обычные колики с пороком сердца

После выписки из роддома женщина из Великобритании отправилась домой со своим сыном. Однако дома мать обнаружила, что её новорожденный ребенок страдает от ряда симптомов: плохо ест и постоянно спит. Женщина сразу обратилась к врачам для консультации. Специалисты диагностировали у ребенка обычные колики и отправили мать с ребенком домой. Однако со временем состояние новорожденного не улучшалось, и женщина решила обратиться в другое медицинское учреждение.

Новый врач сразу обнаружил у ребенка порок сердца. Сыну британки провели операцию, которая длилась 10 часов. Все это время ребенок находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, поскольку они частично пострадали из-за болезни. Через полгода врачи еще раз прооперировали мальчика, что позволило полностью устранить проблему. Сейчас ребёнок полностью здоров и ведет нормальный образ жизни. Если бы не насторожённость матери, итог мог оказаться совсем другим.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:53

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