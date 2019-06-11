В Британии врачи перепутали у ребенка обычные колики с пороком сердца
Женщина из Великобритании обратилась к врачам из-за странных симптомов у своего новорожденного сына. Врачи ошибочно диагностировали колики, хотя у ребёнка был порок сердца.
После выписки из роддома женщина из Великобритании отправилась домой со своим сыном. Однако дома мать обнаружила, что её новорожденный ребенок страдает от ряда симптомов: плохо ест и постоянно спит. Женщина сразу обратилась к врачам для консультации. Специалисты диагностировали у ребенка обычные колики и отправили мать с ребенком домой. Однако со временем состояние новорожденного не улучшалось, и женщина решила обратиться в другое медицинское учреждение.
Новый врач сразу обнаружил у ребенка порок сердца. Сыну британки провели операцию, которая длилась 10 часов. Все это время ребенок находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, поскольку они частично пострадали из-за болезни. Через полгода врачи еще раз прооперировали мальчика, что позволило полностью устранить проблему. Сейчас ребёнок полностью здоров и ведет нормальный образ жизни. Если бы не насторожённость матери, итог мог оказаться совсем другим.
После выписки из роддома женщина из Великобритании отправилась домой со своим сыном. Однако дома мать обнаружила, что её новорожденный ребенок страдает от ряда симптомов: плохо ест и постоянно спит. Женщина сразу обратилась к врачам для консультации. Специалисты диагностировали у ребенка обычные колики и отправили мать с ребенком домой. Однако со временем состояние новорожденного не улучшалось, и женщина решила обратиться в другое медицинское учреждение.
Новый врач сразу обнаружил у ребенка порок сердца. Сыну британки провели операцию, которая длилась 10 часов. Все это время ребенок находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, поскольку они частично пострадали из-за болезни. Через полгода врачи еще раз прооперировали мальчика, что позволило полностью устранить проблему. Сейчас ребёнок полностью здоров и ведет нормальный образ жизни. Если бы не насторожённость матери, итог мог оказаться совсем другим.
В мире
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:53