В Британии врачи перепутали у ребенка обычные колики с пороком сердца





После выписки из роддома женщина из Великобритании отправилась домой со своим сыном. Однако дома мать обнаружила, что её новорожденный ребенок страдает от ряда симптомов: плохо ест и постоянно спит. Женщина сразу обратилась к врачам для консультации. Специалисты диагностировали у ребенка обычные колики и отправили мать с ребенком домой. Однако со временем состояние новорожденного не улучшалось, и женщина решила обратиться в другое медицинское учреждение.Новый врач сразу обнаружил у ребенка порок сердца. Сыну британки провели операцию, которая длилась 10 часов. Все это время ребенок находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, поскольку они частично пострадали из-за болезни. Через полгода врачи еще раз прооперировали мальчика, что позволило полностью устранить проблему. Сейчас ребёнок полностью здоров и ведет нормальный образ жизни. Если бы не насторожённость матери, итог мог оказаться совсем другим.