Ученые: Яд скорпиона поможет в борьбе с туберкулезом и стафилококком





Команда ученых работала над выделением соединений, которые присутствуют в яде скорпиона. В лабораторных условия их синтезировали для создания химических версий токсина. Также специалистам удалось выяснить, что полученное вещество способно убивать бактерии, устойчивые к лекарственным соединениям. Исследователи сообщили, что нужный им вид скорпиона появляется только в сезон дождей в Восточной Мексике. Diplocentrus melici крайне важны, поскольку вырабатывают яд с инсектицидными свойствами.В составе яда исследователи обнаружили бензохиноны, которые обладают антимикробными свойствами. В эксперименте на грызунах соединение убило туберкулезные и стафилококковые бактерии, устойчивые к лекарственным соединениям.