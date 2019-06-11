Ученые: Яд скорпиона поможет в борьбе с туберкулезом и стафилококком
Научные сотрудники из Стэнфордского университета обнаружили в яде скорпиона Diplocentrus melici, соединения с антибактериальными свойствами. Сообщается, что они подходят для лечения туберкулеза и золотистого стафилококка.
Команда ученых работала над выделением соединений, которые присутствуют в яде скорпиона. В лабораторных условия их синтезировали для создания химических версий токсина. Также специалистам удалось выяснить, что полученное вещество способно убивать бактерии, устойчивые к лекарственным соединениям. Исследователи сообщили, что нужный им вид скорпиона появляется только в сезон дождей в Восточной Мексике. Diplocentrus melici крайне важны, поскольку вырабатывают яд с инсектицидными свойствами.
В составе яда исследователи обнаружили бензохиноны, которые обладают антимикробными свойствами. В эксперименте на грызунах соединение убило туберкулезные и стафилококковые бактерии, устойчивые к лекарственным соединениям.
Команда ученых работала над выделением соединений, которые присутствуют в яде скорпиона. В лабораторных условия их синтезировали для создания химических версий токсина. Также специалистам удалось выяснить, что полученное вещество способно убивать бактерии, устойчивые к лекарственным соединениям. Исследователи сообщили, что нужный им вид скорпиона появляется только в сезон дождей в Восточной Мексике. Diplocentrus melici крайне важны, поскольку вырабатывают яд с инсектицидными свойствами.
В составе яда исследователи обнаружили бензохиноны, которые обладают антимикробными свойствами. В эксперименте на грызунах соединение убило туберкулезные и стафилококковые бактерии, устойчивые к лекарственным соединениям.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:17