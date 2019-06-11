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Ученые: Яд скорпиона поможет в борьбе с туберкулезом и стафилококком

Научные сотрудники из Стэнфордского университета обнаружили в яде скорпиона Diplocentrus melici, соединения с антибактериальными свойствами. Сообщается, что они подходят для лечения туберкулеза и золотистого стафилококка.

Ученые: Яд скорпиона поможет в борьбе с туберкулезом и стафилококком

Команда ученых работала над выделением соединений, которые присутствуют в яде скорпиона. В лабораторных условия их синтезировали для создания химических версий токсина. Также специалистам удалось выяснить, что полученное вещество способно убивать бактерии, устойчивые к лекарственным соединениям. Исследователи сообщили, что нужный им вид скорпиона появляется только в сезон дождей в Восточной Мексике. Diplocentrus melici крайне важны, поскольку вырабатывают яд с инсектицидными свойствами.

В составе яда исследователи обнаружили бензохиноны, которые обладают антимикробными свойствами. В эксперименте на грызунах соединение убило туберкулезные и стафилококковые бактерии, устойчивые к лекарственным соединениям.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:17

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