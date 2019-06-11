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Иосиф Оганесян и Саша Черно поругались, обсуждая предстоящую свадьбу Марины Африкантовой и Романа Капаклы

Эпатажная пара телестройки «Дом-2. Спаси свою любовь» Иосиф Оганесян и Александра Черно в очередной раз поссорились. В этот раз причиной размолвки стало грядущее бракосочетание Марины Африкантовой и Романа Капаклы.

Иосиф Оганесян и Саша Черно поругались, обсуждая предстоящую свадьбу Марины Африкантовой и Романа Капаклы

Вчера, 10 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск шоу «Спаси свою любовь», в котором выяснилось, что Африкантова и Капаклы до сих пор так и не подали заявление в ЗАГС, несмотря на то, что планируют свою свадьбу на 7 июля текущего года. Нужно сказать, что эта новость настолько шокировала некоторых коллег Марины и Романа, что они даже успели поругаться между собой по этому поводу.

Речь идет о Черно и Оганесяне, которые сразу же после подъема начали обсуждать предстоящее торжество Африкантовой и Капаклы. По словам Саши, она не понимает, почему Марина и Роман до сих пор не подали заявление в ЗАГС, ведь мероприятие состоится уже через месяц. На что Иосиф заявил, что именно блондинка должна решить эту проблему.

Нужно сказать, что заявления Оганесяна возмутили Черно. Девушка принялась кричать на возлюбленного и пытаться объяснить ему, что возникнувшие проблемы в паре уж точно должна решать не девушка, а мужчина.

Иосиф Оганесян и Саша Черно поругались, обсуждая предстоящую свадьбу Марины Африкантовой и Романа Капаклы

Впрочем, и тут Иосиф нашел Капаклы оправдание. Как утверждает Оганесян, мать Марины – Татьяна Владимировна Африкантова, пообещала влюбленным, что отыщет паре хороший ЗАГС в Москве, после чего они смогут поехать и написать заявление. Однако и эти доводы никак не повлияли на мнение Черно.

В итоге все закончилось тем, что Черно «спихнула» свою эмоциональность на вероятную беременность.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:45

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