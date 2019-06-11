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Бывшая супруга Марата Башарова опубликовала новое видео с маленьким сыном

Елизавета Башарова опубликовала в своем аккаунте Instagram новое видео со своим маленьким сыном Марселем. Бывшая супруга Марата Башарова сейчас находится с ребенком на отдыхе в Доминикане.
Бывшая супруга Марата Башарова опубликовала новое видео с маленьким сыном

Елизавета и Марат Башаровы разорвали свой брак из-за поведения супруга. Однако они до сих пор проживают вместе и воспитывают общего сына Марселя. Звездная мама недавно опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, для которого сняла на камеру довольного ребенка в бассейне. Елизавета Башарова поделилась с подписчиками, что сын давно просил маму поехать на море, но у семьи не получалось выполнить желание мальчика.

Супруга Башарова рассчиталась с работы, забрала трудовую книжку и купила два билета в Доминикану, причем только в одну сторону. Известная мама сказала, что пока не знает, сколько времени семья останется на отдыхе. Елизавета Башарова хочет провести с Марселем от месяца до двух в Доминикане, чтобы хорошенько отдохнуть. Пока они просто наслаждаются морем и атмосферой.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:01

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