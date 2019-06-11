Бывшая супруга Марата Башарова опубликовала новое видео с маленьким сыном

Елизавета и Марат Башаровы разорвали свой брак из-за поведения супруга. Однако они до сих пор проживают вместе и воспитывают общего сына Марселя. Звездная мама недавно опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, для которого сняла на камеру довольного ребенка в бассейне. Елизавета Башарова поделилась с подписчиками, что сын давно просил маму поехать на море, но у семьи не получалось выполнить желание мальчика.Супруга Башарова рассчиталась с работы, забрала трудовую книжку и купила два билета в Доминикану, причем только в одну сторону. Известная мама сказала, что пока не знает, сколько времени семья останется на отдыхе. Елизавета Башарова хочет провести с Марселем от месяца до двух в Доминикане, чтобы хорошенько отдохнуть. Пока они просто наслаждаются морем и атмосферой.