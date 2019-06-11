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Huawei может заменить Android российской ОС «Аврора»

Компания Huawei, не смотря на санкции США, не собирается сокращать производство фирменных смартфонов. Китайский бренд может использовать в своих гаджетах вместо ОС Android российскую систему «Аврора».
Huawei может заменить Android российской ОС «Аврора»

С таким предложением к руководству компании обратились «Ростелеком» и бизнесмен Григорий Березкин, владеющий производителем отечественной «оперативки» на базе финской Sailfish. Многие разработчики после введения американских санкций приостановили сотрудничество с Huawei. В число фирм, отказавшихся работать с китайцами, вошел IT-гигант Google, которому принадлежит Android. В связи с этим устройствам, выпускаемым Huawei, станут недоступны обновления ОС, а Facebook не сможет предустанавливать на них собственные сервисы.

Китайский бренд, несмотря на трудности, не планирует сокращать производство смартфонов. Не исключено, что компания вскоре примет предложение российских разработчиков, готовых предоставить ей свою оперативную систему. Как утверждают источники, Huawei приступила к тестированию мобильного аппарата с предустановленной «Авророй». На данный момент информация о результатах испытаний отсутствует. Официальное представительство Huawei отказывается от комментариев этих сведений, а в «Ростелекоме» заявили, что ничего не слышали об экспериментах китайского бренда с их «оперативкой».



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:26

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