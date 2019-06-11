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Мать звезды «Дома-2» Романа Капаклы отказалась приезжать на его с Мариной Африкантовой свадьбу

Родительница участника реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Романа Капаклы отказалась присутствовать на его бракосочетании с Мариной Африкантовой. Оказывается, что женщине не нравится то, что торжество будут транслировать по телеканалу «ТНТ».

Мать звезды «Дома-2» Романа Капаклы отказалась приезжать на его с Мариной Африкантовой свадьбу

Не секрет, что через месяц одна из самых рейтинговых «проектных» пар Капаклы и Африкантовой планирует пожениться. Однако считанные часы назад стало известно, что не все приглашенные гости планируют посетить самый важный день в жизни Романа и Марины.

По словам Капаклы, его родительница напрочь отказывается присутствовать на его свадьбе с Африкантовой. И тут дело даже не в выборе Романа, а в том, что женщина не хочет «светиться» на телевидении.

«Я тебе честно скажу, у меня даже в жизни нет ни одной фотографии с мамой», - объяснил Капаклы Ксении Бородиной отсутствие мамы на свадьбе.


Мать звезды «Дома-2» Романа Капаклы отказалась приезжать на его с Мариной Африкантовой свадьбу

На видеоролику, который появился в социальных сетях, видно, что Роман, не сумев совладать со своими эмоциями, просто замолчал и опустил голову. Бородина призвала Африкантову как-то попытаться успокоить избранника, на что блондинка заявила, что Капаклы в таком состоянии просто некоторое время не нужно трогать, после чего он сам успокоиться.

Стоит отметить, что Бородину шокировали слова Капаклы, ведь телеведущая «Дома-2» столько раз слышала от подопечного, скольким его мать пожертвовала ради него, поэтому не была готова, что женщина откажется присутствовать на свадьбе Романа.

К слову, именно по этому причине, как известно, Роман и Марина до сих пор не подали заявление в ЗАГС.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:17

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