АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научились предугадывать появление судорог у эпилептиков по крови
EUR 73.21 USD 64.79
Курс валют на 11.06.2019

iOS 13 оборудуют разъёмом USB Type-C

Компания Apple планирует оборудовать свои новые устройства разъёмом USB Type-C. Такой подход позволит использовать различные аксессуары, а также даст возможность пользоваться функцией быстрой зарядки.
iOS 13 оборудуют разъёмом USB Type-C

Сейчас компания Apple уже использует USB Type-C на планшетах iPad Pro. Главное преимущество USB-порта перед Lightning – совместимость с большим количеством аксессуаров и поддержка функции быстрой зарядки устройства. Однако эксперты уверены, что изменение порта не произойдёт в ближайшее время, поскольку бренд создал большое количество аксессуаров под порт Lightning, которые необходимо реализовать.

Применение более распространенного порта решит не только вышеуказанные проблемы, но и даст возможность пользоваться зарядными устройствами других брендов, чего явно не хватает в нынешних версиях устройств от Apple. Однако пока неизвестна дата реализации концепции. Скорее всего новыми разъёмами оборудуют следующее поколение девайсов компании.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Huawei может заменить Android
Мать звезды «Дома-2» Романа Капаклы
iOS 13 оборудуют разъёмом USB Type-C
Сын Бари Алибасова заявил о риске
Принц Гарри чуть не довел свою супругу
Ольга Бузова подтвердила участие в
Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в
Кардиологи: Абрикос укрепляет сердце и
Муж Ксении Бородиной показал, как они
«А надо ли торопиться со свадьбой…»:
Ольга Рапунцель до сих пор носит
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Алена Савкина заявила, что не вернется
Звезде «Дома-2» Алиане Устиненко
«Пошла 42 неделя моей беременности…»:
В Иркутске при падении с 14-го этажа
Павел Прилучный уговаривает Агату
Контроль размеров порций еды поможет
Rambler Group откроют в России кинозалы
В Сети появился ТОП предпочтений людей
Алена Кравец выступила против ЭКО и
У смартфонов Nokia появятся понятные
Татьяна Михалкова защитила свою дочь
Разговор вслух с самим собой может быть
Женившийся в 10 классе Бари Алибасов не
Специалисты рассказали об опасностях
Уфолог заметил на космических фото NASA
В ТиНАО погиб попавший в макулатурный
Внебрачная дочь актёра Алексея
Диафрагмальное дыхание способствует
Просмотреть все новости