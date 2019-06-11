iOS 13 оборудуют разъёмом USB Type-C





Сейчас компания Apple уже использует USB Type-C на планшетах iPad Pro. Главное преимущество USB-порта перед Lightning – совместимость с большим количеством аксессуаров и поддержка функции быстрой зарядки устройства. Однако эксперты уверены, что изменение порта не произойдёт в ближайшее время, поскольку бренд создал большое количество аксессуаров под порт Lightning, которые необходимо реализовать.Применение более распространенного порта решит не только вышеуказанные проблемы, но и даст возможность пользоваться зарядными устройствами других брендов, чего явно не хватает в нынешних версиях устройств от Apple. Однако пока неизвестна дата реализации концепции. Скорее всего новыми разъёмами оборудуют следующее поколение девайсов компании.