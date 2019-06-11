Сын Бари Алибасова заявил о риске летального исхода у отца





На данный момент, рассказал наследник Алибасова, у больного все нормально. Не исключена вероятность вскрытия ожога в пищеводе, что может привести к непоправимым последствиям, поэтому за состоянием Алибасова активно наблюдают специалисты. К счастью, у знаменитости химическая травма постепенно заживает, но риск летального исхода остается.Сын наставника коллектива «На-На» опроверг сообщения, распространяемые СМИ, о якобы появившемся у его родителя внутреннем кровотечении. По мнению наследника продюсера, подобные сведения появились после вышедшего на Дальнем Востоке выпуска ток-шоу «Пусть говорят», где говорили об аналогичном случае. Гость студии поделился историей с отравлением своей матери, выпившей чистящее вещество.